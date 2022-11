Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank se derretem pelo filho, Bless, durante último dia da São Paulo Fashion Week - Eduardo Martins / AgNews

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank se derretem pelo filho, Bless, durante último dia da São Paulo Fashion WeekEduardo Martins / AgNews

Publicado 21/11/2022 21:57 | Atualizado 21/11/2022 22:09

Rio - Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso ficaram encantados com a estreia do filho, Bless, de 7 anos, na São Paulo Fashion Week . O menino cruzou a passarela do maior evento de moda do país pela primeira vez, neste domingo, representando uma grife baiana. Em entrevista ao "TV Fama" desta segunda-feira, da RedeTV!, o casal de artistas comemorou o momento especial.