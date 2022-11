Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank se derretem pelo filho, Bless, durante último dia da São Paulo Fashion Week - Eduardo Martins / AgNews

Publicado 21/11/2022 08:54 | Atualizado 21/11/2022 08:56

Rio - Bruno Gagliasso, de 40 anos e Giovanna Ewbank, de 36, aproveitaram a noite de domingo para acompanhar de perto a estreia do filho Bless, de 7 anos de idade, no último dia da São Paulo Fashion Week. Na ocasião, os atores se emocionaram ao ver a desenvoltura do menino na passarela e ainda posaram com o pequeno nos bastidores do evento.

No Instagram, Giovanna Ewbank aproveitou para falar sobre a sensação de prestigiar o desfile de Bless e não poupou elogios ao filho. "Um dia 20 de novembro de muitas emoções! Eu poderia falar sobre dor mas escolhi falar sobre potência nesse dia da consciência negra. E não tem como falar de potência sem falar dos meus filhos, hoje, especialmente do meu filho Bless que fez sua estreia nas passarelas junto com o tio Kevin David, que deu todo o apoio a ele!", iniciou a artista na legenda de um registro do evento.

"Sim, foi lindo! Meu filho desfilou na São Paulo Fashion Week, meu Deus! E que importante e potente foi o Bless estrear com a DND Dendezeiro , essa marca baiana que nasceu em Salvador e que trouxe para o seu também primeiro desfile da São Paulo Fashion Week modelos pretos e indígenas. 'Ruas do Brasil', trouxe como inspiração profissões, profissionais e personagens tão invisibilizados e ao mesmo tempo tão potentes e que são a cara do nosso país", enalteceu Giovanna.



"Eu não podia ter jeito melhor de celebrar esse dia 20. Meu filho não teria maneira mais bonita de estrear na passarela. Foi lindo, foi emocionante e especial demais viver isso!", concluiu.