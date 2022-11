Ludmilla e Brunna Gonçalves sensualizam no palco durante show

Rio - A cantora Ludmilla se apresentou no "Festival Village Betano", no Jockey Club Brasileiro, no Rio, na noite deste domingo. Durante o evento, a equipe da cantora subiu ao palco com um bolo para comemorar a vitória de Lud no Grammy Latino. Ela venceu a categoria "Álbum de Samba/Pagode" com o projeto "Numanice #2".

A dançarina Brunna Gonçalves, mulher de Ludmilla, também subiu ao palco. Ela estava usando uma camiseta estampada com a foto de Lud segurando o Grammy. No show, as duas esquentaram o clima com uma performance bem sensual.

A cantora Luisa Sonza também se apresentou no evento. Famosos como a influenciadora Jade Picon, que está no ar como a Chiara, de "Travessia", conferiram os shows.

Relatar erro