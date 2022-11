Diogo Nogueira posta foto com Alcione e Paolla Oliveira no aniversário da cantora - Reprodução/Instagram

Publicado 21/11/2022 21:19

Rio - Diogo Nogueira foi ao Instagram para celebrar o aniversário de Alcione, que completa 75 anos nesta segunda-feira. O cantor publicou uma foto em que posa sorridente com a Marrom e a namorada, Paolla Oliveira, além homenagear a cantora na legenda da postagem.

"Igual a você não tem, minha madrinha! Que a vida continue abençoando toda essa potência e que a gente ainda possa cantar muito juntos! Feliz tudo, te amo", declarou Nogueira.

Nesta segunda-feira, Alcione comemora seu aniversário sendo homenageada pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa com o lançamento a Medalha de Mérito Cultural Alcione. Com presença confirmada da artista, quadra da Estação Primeira de Mangueira será o palco para a primeira edição do evento que vai premiar personalidades do samba com a honraria em dez categorias.

