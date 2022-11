Pepita desabafou após filho de 11 meses ser alvo de ataques virtuais - Reprodução

Publicado 20/11/2022 17:27

Rio - Pepita rebateu os comentários preconceituosos direcionados ao filho Lucca Antônio, de 11 meses. A cantora, que é casada com Kayque Nogueira, comentou os ataques recebidos em uma publicação em que aparece acompanhada do marido e do herdeiro.

fotogaleria "A foto...os comentários! Meu filho é apenas uma criança de 11 meses, gente. Isso me dói tanto, mas tanto", lamentou nas redes.

Na publicação foi realizada há uma semana, Pepita falava sobre a proximidade do aniversário de 1 ano de Lucca Antônio. "Todos os dias é muito importante pra mim, ao lado desse ser tão pequeno eu aprendo tantas coisas. Mas esse mês é especial, meu príncipe faz 1 ano de vida, passou tudo tão rápido… os choros de madrugada, a troca de fralda, a risada mais sincera e o olhar mais puro que reflete o Eu te amo mais verdadeiro de todos. Então, não preciso nem dizer o quanto amo e estou feliz esse mês. Temos muito o que festejar! Te amo meu príncipe, muito obrigada por ter me escolhido."