Publicado 20/11/2022 13:33 | Atualizado 20/11/2022 13:36

Rio - Roberta Miranda foi ao Twitter, neste sábado, para comentar os boatos de que teria sido convidada para participar do "Big Brother Brasil 23", no elenco Camarote. Com muito bom humor, a cantora de 66 anos debochou dos rumores, dizendo que está pronta para causar polêmica no reality show.

"Verdade!! Pagando milhões que mal tem (risos), afinal, vou andar seminua, dar p*rrada em otário, acordar tarde... Serei expulsa nas primeiras horas!! (risos) mas trarei muita audiência", avisou a rainha do sertanejo.

