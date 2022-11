Boninho nega participação de Fernando Zor no 'BBB 23' - Reprodução/Instagram

Publicado 16/11/2022 17:04

Rio - Boninho usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para desmentir mais um boato sobre os participantes do "Big Brother Brasil 23". Em postagem no Instagram, o diretor de variedades da TV Globo negou que o cantor Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, estará na próxima edição do reality show, como um dos famosos do elenco "Camarote".

"Eu tinha prometido não desmentir mais nada, mas como adoro a dupla e o início do ano está aí, não quero atrapalhar a contratação de shows", brincou o Big Boss, na legenda da foto em que mostra a matéria de um site sobre a suposta participação do artista na atração. "Então é fake… Falei!!! Mas quem sabe eles não cantam em uma festa pra gente!", sugeriu Boninho.

Fernando Zor se envolveu em polêmicas recentes pelo namoro de idas e vindas com Maiara, da dupla com Maraisa. Após a 10ª separação do casal, o cantor agitou as redes sociais com uma postagem em que descrevia as qualidades que procura em uma companheira. O artista acabou desagradando alguns seguidores ao dizer que sua "mulher ideal" deve ser "católica apostólica romana", "não muito baixa e não muito gorda, pés pequenos e cabelos claros", "não viver viajando com as amigas loucamente", "a família tem que ser prioridade".

No fim de outubro, o diretor do "BBB" deixou bem claro que ainda não finalizou a seleção das celebridades que estarão no reality, que tem previsão de estreia para o dia 16 de janeiro. "Não tem nenhum Camarote fechado ainda porque a gente está pensando em quem vai levar", esclareceu ele, no Instagram. "E se eu tiver que desmentir algum nome ou todos os que saem eu vou ficar maluco", disparou Boninho.

