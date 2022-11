Bruna Marquezine faz desabafo sobre repercussão de unfollow em Rafaella Santos, irmã de Neymar - Reprodução/Instagram

Publicado 20/11/2022 16:03

Rio - Bruna Marquezine fez uma limpa em suas redes sociais e parou de seguir Rafaella Santos, irmã do jogador Neymar, com que se relacionou entre 2013 e 2018. No entanto, a atriz de 27 anos não gostou da atenção que o unfollow na ex-cunhada ganhou e foi ao Twitter para compartilhar um desabafo nos comentários de uma postagem sobre o caso.

"Ah, gente, poxa vida! Sério mesmo?! Eu dei unfollow em mais de 200 páginas no Instagram, páginas de memes, de marcas, de pessoas que não convivo mais e não interajo nas redes. Parem com essa chatice, associação besta desnecessária que já não faz sentido há anos", disparou a artista.

Recentemente, Bruna despertou boatos de que estaria vivendo um novo romance com o ator norte-americano Xolo Maridueña, com quem contracena no filme "Besouro Azul". Os dois chegaram juntos na première de "Adão Negro", da DC Films, em Nova York, e posaram sorridentes para as câmeras. No entanto, a atriz já descartou o interesse amoroso: "Ele, sem dúvidas, é um dos meu melhores amigos hoje", declarou ela em entrevista ao "Quem Pode, Pod".