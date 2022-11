Ex-BBB Thaís Braz renova o bronzeado na praia da Barra

Rio - Thaís Braz aproveitou o dia de sol para se refrescar na praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Na manhã deste domingo, a ex-participante do "BBB 21" ostentou o corpão ao combinar as peças de um biquíni azul com o boné que usou. Acompanhada por amigas, a influenciadora colocou o bronze em dia e molhou os pés na beira do mar.

