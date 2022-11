Encontro de jornalistas contou com a presença de Sandra Annenberg - Reprodução/Instagram

Publicado 20/11/2022 19:31

Rio - Sandra Annemberg compartilhou no Instagram registros do encontro com grandes nomes do jornalismo neste domingo. Na reunião estavam Ernesto Paglia, marido da apresentadora, Caco Barcellos, Carlos Tramontina, Alberto Gaspar Filho, Roberto Kovalick, Graziela Azevedo, Mariano Boni, Alan Severiano, Mauricio Ferraz e Cintia Borsato.