Luísa Sonza veste look ousado para estreia de nova turnê, em São Paulo

Rio - Luísa Sonza estreou oficialmente sua nova turnê "O Conto dos Dois Mundos", na noite deste sábado, no espaço Arca, em São Paulo. A cantora de 24 anos esbanjou sensualidade ao vestir um conjunto de top e minissaia na cor preta, além do par de botas e sua tradicional joelheira. Durante o espetáculo, a artista não segurou o choro enquanto agradecia os fãs que compareceram ao show, que ainda teve participação especial do rapper Xamã.

A primeira apresentação do novo espetáculo aconteceu no Palco Sunset do Rock in Rio, em setembro deste ano, com data marcada para chegar em São Paulo no dia 1º de outubro. No entanto, o início da turnê foi adiado quando um caso de racismo em que Luísa esteve envolvida voltou à tona. A cantora foi processada pela advogada Isabel Macedo de Jesus por um ato que cometeu em setembro de 2018, em Fernando de Noronha.

Na ocasião, Isabel comemorava seu aniversário na mesma pousada que Sonza estava hospedada. A vítima alega que, ao passar pela artista, ela a confundiu com uma funcionária do local, dando um tapa no braço de Isabel e pedindo para entregar a ela um copo com água. A primeira vez que o processo ganhou notoriedade foi em 2020 e, na época, a cantora se manifestou em seu perfil no Twitter, negando as acusações.

Quatro anos depois, o caso voltou a chamar a atenção do público quando o link de uma audiência virtual entre as partes foi vazado nas redes sociais. Em outubro, Luísa Sonza se desculpou publicamente com a advogada e reconheceu sua postura como uma "reprodução do racismo estrutural". Em texto de retratação, a artista ainda negou ter tido a intenção de se referir à Isabel como "mentirosa" em publicações feitas na época em que o processo teve início.

Relatar erro