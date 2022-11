Wanessa Camargo e Dado Dolabella estão juntos novamente - Araujo / Ag. News

Rio - Wanessa Camargo e Dado Dolabella foram vistos juntos durante o festival Eletriza, neste sábado, no Anhembi, em São Paulo. Em clima de romance, os artistas curtiram o show de Ivete Sangalo enquanto dançavam agarradinhos. A cantora ainda subiu ao palco para cantar "O Amor não Deixa" com Veveta, enquanto o namorado não tirava os olhos do palco.

Mais cedo, os dois posaram com os dois filhos da cantora , João Francisco e José Marcus, frutos do antigo casamento de Wanessa com Marcos Buaiz. Esta foi a primeira vez que Dado apareceu em público com os herdeiros da namorada.

Wanessa Camargo e Dado Dolabella tiveram um relacionamento conturbado nos anos 2000. Logo depois, a artista casou com o empresário Marcus Buaiz, com quem teve os dois filhos. A união de 17 anos terminou em maio e pouco depois começaram os rumores de que a cantora teria retomado a antiga relação com o ator.