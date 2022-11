Wanessa Camargo com Dado Dolabella e os filhos - Foto: Araújo/Agnews

Publicado 19/11/2022 19:42

Rio - Dado Dolabella acompanhou a namorada Wanessa Camargo nos bastidores do festival Eletriza, no Anhembi. A cantora foi uma das atrações do evento, que aconteceu neste sábado e também recebeu as apresentações de Marina Sena, Daniela Mercury, Priscilla Alcantara e Ivete Sangalo.João Francisco e José Marcus, filhos de Wanessa Camargo com o ex-marido Marcus Buaiz, também marcaram presença na apresentação da cantora em São Paulo. Essa é a primeira vez que Dado Dolabella aparece publicamente junto dos filhos da namorada.