Marina Sena sensualiza durante show em São Paulo

Rio - Marina Sena foi uma das atrações do festival Eletriza, que aconteceu neste sábado no Anhembi, em São Paulo. A cantora que estourou para o grande público com o single "Por Supuesto", escolheu para a apresentação um look rosa com recortes que mostravam suas curvas.

Completam o line-up deste sábado as cantoras Daniela Mercury, Wanessa Camargo, Priscilla Alcantara e Ivete Sangalo com participação de Jão.



