Thyane Dantas e Wesley SafadãoReprodução / Instagram

Publicado 19/11/2022 12:48

Rio - A mulher de Wesley Safadão, Thyane Dantas, foi acusada de racismo nas redes sociais por uma postagem sobre uma funcionária de sua casa. Neste sábado, a influenciadora se defendeu das críticas que recebeu após compartilhar uma série de vídeos da empregada Raimunda, uma mulher negra, fazendo tarefas domésticas e comentar: "Mainha dizia que, quando eu casasse, Raimunda era minha".

Em desabafo nos Stories do Instagram, a famosa escreveu: "É bem desafiador perceber nossos sentimentos e intenções de fala julgados por quem está muito distante e afirmando com convicção aquilo que não está dentro de nós para entender, mas, por saber da legitimidade da causa levantada, peço perdão a quem sofre tanto com esse retrocesso", iniciou.

"Decidi então me pronunciar afirmando que: a Raimunda é uma das minhas principais memórias de amor, cuidado e confiança desde a infância. Ela sempre foi e sempre será alguém com quem tenho profundo vínculo de respeito, valorização e afeto, daí meu equívoco em usar uma palavra que agora foi totalmente descontextualizada para criar uma pauta legítima, mas com a história errada! Esse ambiente de ódio criado na internet constrange, assusta e mata!", declarou a mulher do cantor.

Depois, Thyane acrescentou: "Lamento profundamente a realidade que tantos vivem e sofrem por condições estruturais, e jamais quero fazer parte de qualquer coisa que não dignifique meu próximo".

"A minha intenção de fala foi baseada no imenso amor e afeito que nutrimos entre nós e nesse ambiente familiar seguro e livre da maldade sempre repercutida por quem faz de debates legítimos causas de ataques pessoais e assim fomentam agressões e ofensas gratuitas e desproporcionais! Raimunda, te amo sempre", finalizou ela, que ainda publicou outras fotos com Raimunda em eventos especiais.