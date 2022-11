Arthur Aguiar - Reprodução/Instagram

Arthur AguiarReprodução/Instagram

Publicado 19/11/2022 18:42

Rio - Arthur Aguiar esclareceu aos seguidores neste sábado os motivos de sua ausência das redes sociais. O ex-marido de Maíra Cardi contou que não tem conseguido interagir virtualmente com os fãs pois está dedicando seu tempo em um curso.

fotogaleria

"Bom dia! E aí? Vou ficar sumidinho esses dias. Ontem eu fiquei sumido, hoje e amanhã também. Estou em um curso e enfim, vou ficar um pouco sumido. Estou passando aqui rapidinho pra falar duas coisas: primeiro para agradecer todo mundo que está assistindo 'Feliz Em Off'. Batemos 1 milhão de visualizações no clipe e estou muito feliz! Muito obrigado por vocês terem curtido. E também dizer que 'Ninguém Se Apega' está no mundo", comunicou.