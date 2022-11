Larissa Manoela impressiona fãs com fotos de biquíni após dia de praia - Reprodução/Instagram

Publicado 19/11/2022 13:24

Rio - Larissa Manoela usou as redes sociais, neste sábado, para compartilhar as fotos de sua ida a uma praia de Niterói com o namorado, André Luiz Frambach. A atriz de 21 anos exibiu o corpão cheio de curvas ao posar usando um biquíni verde. Durante o passeio realizado na sexta-feira, a global ainda praticou stand-up paddle na companhia do amado.

fotogaleria

"Água, sal, bronze & areia", escreveu a artista, na legenda da postagem feita no Instagram. André Luiz fez questão de encher a namorada de elogios, nos comentários da publicação: "Pelo amor de Deus", disparou ele. "Eu amo a gente!! Mas amo mais ainda você", completou o ator de "Cara e Coragem", da TV Globo. "Bem sereia", escreveu a influenciadora Jessica Cardoso. "Uma deusa bronzeada", elogiou a atriz Bárbara Maia.

