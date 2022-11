João Guilherme rebateu críticas sobre seu estilo nas redes sociais - Eduardo Martins / Ag. News

Publicado 19/11/2022 12:00

Rio - João Guilherme não gostou de uma postagem que encontrou nas redes sociais, nesta sexta-feira, em que o teólogo Adler Neves critica o estilo do ator. Em postagem no Twitter, o filho do cantor Leonardo detonou o comentário feito pelo influenciador, que publicou uma foto em que o artista veste um conjunto de crochê para uma premiação.

"Hoje é romantizado destruir a masculinidade das novas gerações. Isso é considerado um exemplo de homem pela 'beautiful people'. Se a gente não acordar, a cultura 'woke' vai destruir o Brasil", disse Neves, usando o termo em inglês para "desconstruída", palavra que se associa a pessoas que rejeitam os padrões sociais em assuntos como raça e gênero.

Ao se deparar com o tweet, o ex-Carrossel decidiu responder sem esconder sua irritação: "Cuspiu bosta, hein, queridão. Tu conhece liberdade de expressão? Porque de roupa já vi que não entende nada. Ideia rasa e muito fraca. MBL, segura teu fiscal de roupas aqui, por favor!”, disparou ele.

Recentemente, João Guilherme também rebateu o ex-BBB Rodrigão, que debochou do fato de que o ator de 20 anos pinta as unhas. "Eleitor de Bolsonaro sendo preconceituoso? Choca um total de zero pessoas. Quando faltam lhe argumentos, ofendem e se escondem", declarou o artista. "Espero que seus dois filhos não sejam tão ignorantes quanto o pai. Não é tão difícil, eu juro", ironizou.