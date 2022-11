Ivete Sangalo e Leo Santana agitam festa de abertura do Verão de Salvador 2023

Rio - O Verão de Salvador 2023 está oficialmente inaugurado, após uma festa que reuniu diversos famosos na noite desta sexta-feira, em uma casa de espetáculo de São Paulo. O evento contou com apresentações animadas de Ivete Sangalo, Leo Santana e Saulo Fernandes, além do grupo baiano Àttooxxá e do DJ Telefunksoul.

A celebração que antecipa a Festa da Virada Salvador, no Réveillon, e o Carnaval de 2023 ainda reuniu diversos famosos, que capricharam nos looks para a festa. Os ex-BBBs Ana Clara e Fiuk foram alguns dos nomes que marcaram presença além de Silvero Pereira, Brenda Paixão e o ex-A Fazenda Shay. A influenciadora Lore Improta, mulher de Leo Santana, também prestigiou o evento e ainda trocou beijinhos com o cantor na frente das câmeras.

