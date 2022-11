Bruno Gagliasso e Paulo Vieira estão entre os famosos que decidiram aderir a rede social Koo após instabilidade no Twitter - Divulgação

Bruno Gagliasso e Paulo Vieira estão entre os famosos que decidiram aderir a rede social Koo após instabilidade no TwitterDivulgação

Publicado 18/11/2022 19:40 | Atualizado 18/11/2022 19:51

Rio - Boatos apontam que a era do Twitter está chegando ao fim e, após lamentarem do jeito que mais sabem fazer - criando memes -, os internautas correram atrás de uma alternativa para o site famoso por ser palco das principais dicussões da atualidade. A rede social Koo foi a escolhida pelos usuários que começaram a migração nesta sexta-feira (18).

fotogaleria

Os famosos não quiseram correr o risco de ficarem por fora e já estão abrindo suas contas no aplicativo lançado na Índia em 2020. Felipe Neto, Casimiro, Babu Santana, Clarice Falcão, Paulo Vieira, Bruno Gagliasso, Pocah e Gil do Vigor foram alguns dos nomes que começaram a aderir a rede social que, com um nome carregado de duplo sentido para o português brasileiro, já virou o novo meme na plataforma comprada por Elon Musk.

A polêmica por trás do novo dono Twitter alcançou outro patamar nesta quinta-feira (17). Segundo informações do site The Verge, uma grande parcela de funcionários primordiais abandonou a companhia, tornando quase inviável manter a plataforma no ar. Essa saída ocorre após uma massiva onda demissional promovida pelo bilionário assim que assumiu a presidência do site.

Meu objetivo é ter o maior koo do Brasilhttps://t.co/y3wTLOOMjh — Felipe Neto (@felipeneto) November 18, 2022

Abri meu koo não me sigam https://t.co/uXkGGNuH7M — caze (@Casimiro) November 18, 2022