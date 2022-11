Elon Musk - Reprodução

Elon MuskReprodução

Publicado 18/11/2022 02:13

A controversa era de Elon Musk à frente do Twitter alcançou um novo patamar nesta quinta-feira (17). Segundo informações do site The Verge, uma grande parcela de funcionários primordiais abandonou a companhia, tornando quase inviável manter a plataforma no ar. Essa saída ocorre após uma massiva onda demissional promovida por Musk assim que assumiu a presidência do site.

Conforme o esperado, os tuiteiros e tuiteiras de plantão receberam essa notícia com toda a “seriedade” que manteve o Twitter no ar por tantos anos. O termo #RIPTWITTER se tornou o assunto mais comentado no mundo e os usuários da plataforma não perderam tempo em participar do que pode ser os últimos dias do site de micro mensagens do melhor jeito possível: criando memes.

Os usuários do Twitter estão lotando a Hashtag com piadinhas e montagens fotográficas relacionadas à Elon Musk e o fim do site que acabou de adquirir. Confira alguns dos mais destacados:

Elon Musk não tem esse direito. Ele me tirou tudo #RIPTwitter pic.twitter.com/X8WoaAbUul — Pequeno Rê (@babacuv) November 18, 2022

It’s been a pleasure tweeting with y’all for the past 13 years. #RIPTwitter pic.twitter.com/XsLuMNi59A — toby is the scranton strangler (@OhHELLNawl) November 18, 2022

como eu imagino a situação de dentro da empresa do twitter agora #RIPTwitter pic.twitter.com/0lXLUZDmq9 — Beliche (@wanhedaam) November 18, 2022