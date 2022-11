Ruivinha de Marte - Divulgação

Ruivinha de MarteDivulgação

Publicado 11/11/2022 04:55

São Paulo – Surpreendendo possivelmente até Rodrigo Carelli, Ruivinha de Marte foi salva pelo público na Roça desta quinta-feira (10) em A Fazenda 14. A cantora desbancou os colegas de grupo Alex e Deborah Albuquerque que, até então, seria uma das protagonistas da edição junto com Deolane Bezerra e Bárbara Borges.

A eliminação da Senhora Fênix não era esperada pelo público, que nas redes sociais já esperavam a saída de Alex e Ruivinha. Internautas entraram em choque quando o resultado foi anunciado. Deborah perdeu a votação com 0,76% de votos a menos que a colega.

A dupla eliminação na Roça foi anunciada em cima da hora esta semana. Por conta disso, espalhou-se a teoria que Carelli estava manipulando as dinâmicas para não perder seus principais personagens e igualar a disputa entre os Grupos A e B, favorecendo o grupo de Deolane, que estava com dois integrantes a menos.

Pensando assim, a tática do diretor funcionou, já que dois peões do Grupo B foram eliminados nesta Roça. Contudo, o barato saiu caro para Carelli, já que o reality perdeu Deborah Albuquerque. Goste ou não, não há como negar que a Pavoa era uma perna do tripé que mantinha o entretenimento dessa temporada.