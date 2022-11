Celso Portiolli é internado e não participará do Teleton pela primeira vez em 25 anos - Reprodução / SBT

Publicado 05/11/2022 00:15

São Paulo – Celso Portiolli precisou ser internado de última hora para realizar um tratamento de imunoterapia para o câncer de bexiga. Com isso, o apresentador ficará três dias no hospital e não participará do Teleton pela primeira vez em 25 anos. Padrinho do programa da AACD, Portiolli era um dos únicos a ter participado de todas as edições da maratona solidária.

Portiolli publicou um comunicado através de suas redes sociais para avisar da ausência na tela do SBT, o apresentador também aproveitou para tranquilizar os fãs sobre seu estado de saúde. “É do conhecimento de muitas pessoas que eu estou em tratamento. Eu quero, em primeiro lugar, dizer que minha saúde está excelente”, explicou Celso.

O tratamento para o câncer na bexiga de Celso Portiolli já alcançou a terceira fase. Segundo o apresentador tudo corre bem e a internação foi necessária para tratar um efeito colateral da BCG, medicação que faz parte da imunoterapia. “O papel da BCG é inflamar a bexiga e nessa última semana de tratamento a minha bexiga respondeu até demais ao tratamento... E aí eu precisei me internar para cuidar dos efeitos, porque inflamou muito.”

O apresentador lamentou não poder participar presencialmente no Teleton, mas garantiu que estará torcendo para que as doações atinjam a meta de R$ 30 milhões.