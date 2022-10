Onyx Lorenzoni (PL) e Eduardo Leite (PSDB) - Reprodução

Publicado 26/10/2022 04:05

RS – Durante o debate para o governo do Rio Grande do Sul, os candidatos Eduardo Leite (PSDB) e Onyx Lorenzoni (PL) protagonizaram uma cena inusitada. Lorenzoni se recusou a responder uma pergunta do peessedebista sobre o regime de recuperação fiscal do estado. Eduardo insistiu na mesma pergunta por diversas vezes, apenas para ver seu adversário continuamente se esquivando da resposta.

O embate, que poderia muito bem ser um esquete humorístico, permaneceu em um ciclo por mais de um minuto, com Leite insistindo em saber o que Onyx poderia propor como alternativa para o regime fiscal do Rio Grande do Sul. A pergunta “Qual a sua alternativa” foi repetida pelo candidato tucano ao menos sete vezes, todas sem uma resposta concreta do bolsonarista. Confira o vídeo: