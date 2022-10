Briga após a Roça pode terminar com dois peões expulsos por agressão - Reprodução / PlayPlus

Briga após a Roça pode terminar com dois peões expulsos por agressão Reprodução / PlayPlus

Publicado 21/10/2022 01:39

Rio – A bomba finalmente estourou na Fazenda 14. Nesta quinta-feira (20), após o fim da Roça, Tiago e Shayan protagonizaram uma briga feia e podem acabar expulsos por agressão. Shay, aparentemente, cuspiu no rosto de Tiago e acertou uma cotovelada no modelo. O ex-padrasto de Neymar, por sua vez, teria dado uma garrafada e também cuspido no rosto do iraniano.

Os dois peões começaram mais um desentendimento após as provocações de ambos os grupos. Deolane, do grupo A e Shayan, do grupo B, retornaram da berlinda de eliminação e começaram as provocações de ambos os lados. Porém, Tanto Tiago quanto Shay não toleram brincadeiras por muito tempo, logo a situação saiu do controle.

Enquanto Adriane Galisteu narrava o retorno de Deolane para a sede, uma das câmeras da Record TV acabou exibindo o embate ao vivo. Contudo, pelo ângulo as imagens deixam margem para dúvidas se houve agressão de fato. Pelas redes sociais, fãs do reality já começaram a cobrar Rodrigo Carelli sobre uma decisão rápida para a situação.