Lucas SantosDivulgação

Publicado 20/10/2022 05:26

Rio – Pela segunda vez, Lucas Santos conquistou o chapéu de fazendeiro em A Fazenda 14. O ator superou Deolane e Shayan na prova desta quarta-feira (19) e irá tomar conta da peãozada durante a próxima semana. Momentos após receber o chapéu, o integrante do Grupo A já começou a planejar como irá atazanar a vida dos adversários, e o primeiro alvo será Ruivinha de Marte.

Lucas pretende colocar a cantora para cuidar da vaca durante o trato com os animais e, além disso, o ator irá tentar desestabilizá-la. O plano do fazendeiro consiste em dar esperança a Ruivinha, perguntando com quem ela gostaria de dividir o trato com o animal e, em seguida, Lucas colocará uma pessoa totalmente diferente de quem a adversária pedir. Ao que tudo indica, será a Deborah que irá dividir a tarefa.