Thomaz Costa - Reprodução

Thomaz CostaReprodução

Publicado 18/10/2022 04:28

Rio – Adriane Galisteu explicou no episódio desta segunda-feira (17) de A Fazenda 14 o que aconteceu com Thomaz Costa nesta madrugada. O peão precisou ser atendido por médicos para tratar um mal-estar causado por estresse emocional, conforme a emissora já havia informado.

Contudo, durante o ocorrido no último domingo, as câmeras do sistema de streaming da Record TV ficaram fora do ar, o que causou muitas especulações de parte do público sobre o paradeiro de Thomaz. Sem saber o que de fato havia acontecido, internautas começaram a deduzir que o ator teria tentado o suicídio, pois ouviram algumas conversas entre os participantes que trariam essa conclusão.

No entanto, Galisteu trouxe para os espectadores as imagens cortadas sobre o paradeiro de Thomaz e reforçou que ele, e todos os peões, seguem acompanhados por uma equipe multidisciplinar e "Todos os cuidados estão sendo tomados com ele, assim como com os outros peões”.