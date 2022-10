Cavalo Colorado faz cocô na baia e causa ânsia de vômito nas peoas - Reprodução / PlayPlus

Cavalo Colorado faz cocô na baia e causa ânsia de vômito nas peoas Reprodução / PlayPlus

Publicado 11/10/2022 05:04

Rio – A vida na Fazenda 14 não é só barraco e leite condensado na mansão. Na noite desta segunda-feira (10), as peoas Deolane, Moranguinho, Ruivinha e Babi passaram um perrengue na baia do Colorado. O cavalo, dono e proprietário do aposento, realizou suas necessidades fisiológicas quando as moças já estavam confinadas dentro do quarto, fazendo com que elas sentissem enjoo por conta do cheiro.

Deolane Bezerra chegou a ameaçar vomitar, tendo ânsia diversas vezes. Contudo, a advogada segurou o golfo para não piorar a situação que as quatro já estavam passando, pois além de dormir com o cocô do Colorado, ainda teriam que limpar a janta da doutora do chão.