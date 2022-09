Astronauta Marcos Pontes - Reprodução

Publicado 30/09/2022 05:13

Rio – O perfil no Twitter do Astronauta Marcos Pontes, candidato ao Senado em São Paulo, foi hackeado na madrugada desta sexta-feira (30). Na conta de Pontes, que é aliado de Jair Bolsonaro, foi publicada uma mensagem de apoio ao PT e ao candidato Luís Inácio Lula da Silva, principal adversário do atual mandatário.

No tweet, publicado logo após o fim do debate presidencial exibido na Rede Globo, a mensagem dizia “Lula 13! Esse debate foi decisivo. Vai dar PT! Vamos votar em prol da democracia e não vamos deixar o ódio e a mentira vencer de novo.”

VAMOS VOTAR EM PROL DEMOCRACIA e não vamos deixar o ódio e a mentira vencer de novo. — Marcos Pontes (@astro_pontes) September 30, 2022