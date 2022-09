Larissa Manoela e Thomaz Costa - Reprodução

Larissa Manoela e Thomaz CostaReprodução

Publicado 27/09/2022 04:11

Rio – Thomaz Costa revelou para outros peões da Fazenda 14 que amigos de sua ex-namorada, a atriz Larissa Manoela, tentaram influenciá-la contra ele. Segundo o peão, a intérprete de Maria Joaquina possuía quatro amigos de quem ele não gostava e, aparentemente, o sentimento era recíproco.

De acordo com Thomaz, ele estava de férias em Orlando com Larissa e os amigos dela e, do segundo andar da casa, ele escutou os amigos “fazendo a caveira dele para ela”. Ainda segundo o ator, ele não aguentou ouvir calado e arrumou um barraco na mesma hora com os presentes, mesmo estando na frente dos familiares de Larissa. Confira o relato: