Bia Miranda e Tati Zaqui trocam xingamentos por causa de Deolane - Reprodução / PlayPlus

Bia Miranda e Tati Zaqui trocam xingamentos por causa de Deolane Reprodução / PlayPlus

Publicado 22/09/2022 05:07

Rio – Após Shayan Haghbin vencer a prova do fazendeiro nesta quarta-feira (21), Deolane Bezerra aproveitou para debochar e soltar uma indireta para Tati Zaqui e Kerline. A dupla, porém, esperou a doutora sair do quarto para comentarem a indireta, mas se esqueceram de que Bia Miranda, aliada de Deolane, ainda estava presente e tomou as dores da colega, iniciando uma sequência de xingamentos entre elas.

“Uma semana o chapéu [do fazendeiro] é de lá [grupo de Deolane], uma semana é de cá [grupo de Shay]”, brincou o iraniano. “É, o pior é quando os de cá não te salva no resta um, mas te abraça quando você tá com o chapéu”, retrucou a advogada ao sair do quarto.

Após esse momento, Tati começou a falar sobre a provocação e a neta de Gretchen alfinetou: “Engraçado que ninguém fala na cara dela [Deolane]”. Mas a funkeira não aturou e mandou a ex de Adriano fazer coisas muito inapropriadas e aí estava armado o barraco. Confira: