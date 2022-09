Pétala Barreiros - Reprodução / PlayPlus

Pétala BarreirosReprodução / PlayPlus

Publicado 15/09/2022 04:02

Rio – DO NADA! A influenciadora Pétala Barreiros disse ter sido insultada pela produção da Fazenda 14. Na madrugada desta quinta-feira (15), a peoa se surpreendeu com a chamada e contou para Lucas e Dra. Deolane Bezerra que teria sido mandada ir “tomar no c*”. Imagem foi cortada logo após a influencer contar para os colegas o que ouviu da produção.