Deputado bolsonarista intimida Vera Magalhães e tem celular tomado e jogado longe - Reprodução

Publicado 14/09/2022 05:15 | Atualizado 14/09/2022 07:23

O deputado bolsonarista Douglas Garcia (Republicanos-SP) intimidou e atacou a jornalista Vera Magalhães nos bastidores do debate entre candidatos a governador de São Paulo, realizado pela TV Cultura nesta terça-feira (13). Apesar de já estar sendo apartado por seguranças, o ataque do parlamentar só teve fim ao ter seu aparelho celular, com o qual gravava o ardil, foi tomado de sua mão e arremessado longe pelo jornalista Leão Serva, diretor de jornalismo da emissora e mediador do debate.

Douglas Garcia acompanhava a comitiva do candidato Tarcísio Gomes e horas antes do começo debate, Garcia questionou em suas redes socais se Vera iria comparecer ao debate. O deputado já possuía um histórico de perseguição à jornalista. Partiu dele a falsa divulgação de que a jornalista possui uma renda mensal de R$ 200 mil quando, na realidade, esta seria a renda anual de Vera.

⚠️ABSURDO: Vera Magalhães foi agredida por deputado Bolsonarista Douglas Garcia (PL).



Toda solidariedade a @veramagalhaes



pic.twitter.com/GwPvoHPdbX — Central Eleitoral (@CentralEleicoes) September 14, 2022

A @tvcultura teve seu jornalista Vladimir Herzog assassinado pela ditadura. Hoje, em pleno período democrático, seu diretor Leão Serva honrou a história e se obrigou a fazer uso de legítima defesa da profissional da emissora @veramagalhaes, vítima de injusta violência política. pic.twitter.com/WCIZpB1HUe — Alexandre Aguiar (@alexaguiarpoa) September 14, 2022