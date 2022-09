Wahington Reis é candidato a vice-governador na chapa de Cláudio Castro (PL) - Divulgação

Publicado 07/09/2022 00:24 | Atualizado 07/09/2022 00:55

Pesquisa divulgada pelo Ipec nesta terça-feira, 6 de setembro, mostra que o atual governador Cláudio Castro (PL) subiu 11 pontos percentuais desde a última pesquisa divulgada em 30 de agosto e tem 37% das intenções de voto, contra 22% de Marcelo Freixo (PSB), que subiu três pontos . Mas nem tudo são flores para o atual governador, que enfrenta um agora um novo desafio após a candidatura do ex-prefeito de Duque de Caxias Washigton Reis, até então vice na chapa, ser indeferida pelo T.R.E do Rio nesta terça-feira, dia 6 A escolha de Reis como vice não foi em vão: de acordo com a cientista política Mayra Goulart, coordenadora do Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada (LAPPCOM), a estratégia é capilarizar a presença dos atual governador numa região que agrega 1 em cada 5 eleitores do estado do Rio. E neste recorte, Castro é atualmente apoiado pelos 13 prefeitos da Baixada. Foi o que revelou o mestrando em Sociologia Política Victor Escobar que, junto com Goulart, lança o ‘Dossiê A Baixada Fluminense e as Eleições de 2022”, que traz observações sobre candidaturas provenientes dos municípios que compõe a região, alianças políticas no contexto da eleição para governador do Rio de Janeiro, dentre outros temas. Os pesquisadores concederam entrevista a Agnes Rigas e André Oliveira, revelando dados inéditos do estudo no Podcast Tá na Rede, do jornal O Dia.