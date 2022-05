Shirley Miranda foi escolhida pela tribo para deixar o reality de sobrevivência - Reprodução / Tv Globo

Publicado 18/05/2022 03:41

Rio – A Tribo Lua sofreu mais uma derrota na noite dessa terça-feira (17) em No Limite. Essa é a terceira vez seguida que a equipe perde um participante no Portal de Eliminação. Em consequência, a professora de educação física Shirley Miranda foi escolhida pela tribo para deixar o reality de sobrevivência.

A prova de imunidade foi disputada com os participantes vendados. Apenas um de cada tribo conseguia enxergar e ficava responsável por passar as orientações para o restante do seu grupo. Porém, para dificultar, esse comandante da dinâmica estava preso dentro de um globo que os colegas precisavam empurrar por um labirinto com eles. Ao final do percurso, o restante da equipe tinha a missão de resolver outro labirinto, agora em uma mesa, fazendo com que uma bola de metal chegasse até o final.

Sem enxergar nada, os sobreviventes guiavam-se apenas pelos comandos de Rodrigo (na Tribo Lua) e Ninha (na Tribo Sol). A prova foi disputada de igual para igual até o final, mas a equipe amarela acabou levando a melhor, deixando os adversários com um integrante a menos pela terceira vez.

No Portal de Eliminação, Shirley recebeu seis votos. A educadora tentou virar votos nos últimos momentos, mas já era a opção de muitos colegas do acampamento. Victor Hugo, que possuía um poder de voto duplo, gastou sua vantagem para certificar que a colega seria a mais votada. Não dando chances para a brasiliense.