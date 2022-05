Bruno Passa ficou ofendido ao ser chamado de "rabo de baleia" - Reprodução / Record TV

Publicado 12/05/2022 04:59

Rio – A primeira formação de DR do Power Couple Brasil 6 colocou fogo no parquinho de Itapecerica da Serra nesta quarta-feira (11). Uma confusão foi formada quando Michelle e Bruno Passa se irritaram com uma analogia feita por Albert Bressan, marido de Adryana Ribeiro, onde ele comentou que alguns participantes eram como “rabo de baleia”.

Na justificativa de seu voto, Bressan dividiu os casais do reality em “cabeças de sardinha”, “rabo de baleia” e “peixes que ficam grudados na baleia”. O casal Passa não gostou dessa metáfora, entendendo que o recado seria para eles. Em seu voto, Bruno se disse ofendido ao ser chamado de “rabo de baleia”, apesar de Albert não ter citado nomes.

“Nesse discurso eu me senti um pouco ofendido com isso, não sei se toda a casa entendeu a mesma coisa, então meu voto é no Albert e na Adryana”, explicou o oceanógrafo. Após ser votado, Bressan retrucou o colega de confinamento alegando que só o vê dormindo e tomando sol na piscina e por isso estaria seguindo a opinião alheia em seu voto.

“Acho que você é um rabo de baleia de verdade, entendeu? Acho que serviu a carapuça. Obrigado por tirar uma dúvida que eu tinha”, disparou o empresário. Na sequência, Bruno levanta para falar com Albert. Pedindo respeito ao adversário, Passa explica que não seguiu opinião de ninguém para ser “rabo de baleia”.

Albert e Adryana deram o seu voto dessa #DRPowerCouple pic.twitter.com/PKKno5ve7p — Power Couple Brasil (@powercouple) May 12, 2022

Parece que o discurso do Albert não agradou... #DRPowerCouple pic.twitter.com/nffICJCw3g — Power Couple Brasil (@powercouple) May 12, 2022