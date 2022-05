Matheus Pires inventou história sobre suas origens para não receber votos - Reprodução / Globo

Publicado 04/05/2022 04:56

Rio – A nova temporada de No Limite estreou nesta terça-feira (03). Dessa vez o reality de sobrevivência contará com 24 participantes anônimos disputando um prêmio de R$ 500 mil. No primeiro episódio, o público pode conhecer melhor os sobreviventes que farão de tudo para vencer, inclusive enganar os próprios aliados.

Matheus Pires, do Rio de Janeiro, chamou a atenção nas redes sociais ao inventar uma história sobre si mesmo para os colegas de equipe. O objetivo, segundo ele, seria gerar empatia para não ser eliminado pelos companheiros. “Meu nome é Matheus, mas ninguém me chama de Matheus. Todo mundo me chama de Pires”, disse o pedagogo em sua apresentação. Porém, em seu depoimento para o público, Matheus avisa que está criando um personagem diferente de quem ele é fora do reality.

“Ninguém me chama de Pires, todo mundo me chama de Matheus. O que eu estou fazendo aqui é montar um personagem, não estou sendo eu, o Matheus, que é la fora”, explicou o rapaz durante seu depoimento. O pedagogo também disse aos companheiros de equipe que está desempregado, quando na realidade ele acabou de ser promovido no emprego. “O meu discurso para a tribo vai ser: ‘Pires, desempregado’”, avisou.

Se a estratégia de Matheus vai dar certo no programa, só o tempo irá dizer. Contudo, nas redes sociais o personagem Pires caiu na graça dos internautas, que elogiaram a tática do pedagogo.