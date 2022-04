Finalistas revelam o momento mais difícil que passaram no reality - Reprodução / GShow

Publicado 26/04/2022 01:42

Rio – 99 dias! Com apenas um dia faltando para a grande final do Big Brother Brasil 22, apenas três participantes restaram confinados em Curicica: Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André. Nesta segunda-feira (25), os finalistas da edição bateram um papo com Tadeu Schmidt, que procurou fazer uma retrospectiva com os brothers pedindo para que eles revelassem qual foi o momento mais difícil para cada um durante esses três meses.

Para Arthur Aguiar, o momento mais difícil foi um desabafo que fez com Tiago Abravanel onde o ator estava preocupado por não conseguir se conectar com os outros participantes. “Não entrava na minha cabeça o porquê eu não conseguia acessar aquelas pessoas. E eu falava muito para o Tiago: ‘Cara, mas eu não fiz nada para elas’”, revelou o ator. De acordo com ele, outro fator para não conseguir se relacionar bem com os demais seria uma ideia de que os brothers e sisters estariam evitando o contato com o ex-Rebelde no começo do jogo, por acharem que ele estaria cancelado.

O jogo da discórdia foi o maior problema de Douglas Silva nessa edição do BBB. De acordo com o brother, a dinâmica que antecedeu seu paredão com Naiara Azevedo, na qual o ator foi alvo de várias placas coladas em sua testa o assustou. “Eu não entendi aquela movimentação e custei a entender”, contou DG. O intérprete do Acerola ainda pontuou que se sentiu decepcionado com as pessoas e cogitou desistir do reality naquele momento.

Paulo André passou por um mau bocado após um vídeo do presente do anjo. O atleta revelou que ver a família causou a ele uma sensação estranha, que o atormentou durante algum tempo. “Eu vi o vídeo da minha mãe e do meu pai, e eu senti minha mãe meio estranha e o meu pai também, ai eu fiquei trazendo (sic) vários pensamentos negativos”, confessou o atleta.

Independente de quem ganhar o BBB 22, os três finalistas já estarão na história do reality. Um deles será o primeiro vencedor oriundo do grupo camarote, criado na vigésima edição e que até então não havia conseguido emplacar um vencedor. Além disso, eles quebram um jejum de sete anos que o reality não tem um vencedor do sexo masculino.

