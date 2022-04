BBB 22: PA e Scooby ficam em êxtase com show de L7 e Filipe Ret | Tá na Rede | O Dia

PA e Scooby ficam em êxtase com show de L7 e Filipe Ret - Reprodução / Globoplay

PA e Scooby ficam em êxtase com show de L7 e Filipe RetReprodução / Globoplay

Publicado 14/04/2022 05:19

Rio – A festa do Big Brother Brasil 22 movimentou a casa e as redes sociais nesta quarta-feira (13). Com cinco atrações, a comemoração em Curicica contou com as participações de Luan Santana, Matheus Fernandes, Mari Fernandez, Filipe Ret e L7nnon. Os rappers encerraram as atrações e foram o ponto alto da noite, fazendo Paulo André, Pedro Scooby e Douglas Silva surtarem ao vê-los no palco.

O rap e o hip-hop esteve muito presente durante essa edição do BBB, muito por conta de Paulo André e Scooby que são fãs do estilo musical e, em diversas ocasiões, cantam as músicas. Quando as atrações da festa foram anunciadas, a expectativa do público foi grande para ver a reação dos dois. Mas os internautas tiveram que esperar bastante, com todas as atrações Ret e L7 só entraram no reality às 03:00 da manhã.

Contudo, a espera valeu a pena para a maioria dos internautas. Não só Scooby e PA demonstraram serem fãs de verdade da dupla, gritando muito emocionados e comemorando a atração, como DG também se juntou ao coro e os três cantaram do início ao fim junto dos ídolos. O trio chegou até a avançar a linha de proteção determinada pela produção e ficaram colados na divisória de vidro, que é colocada nos shows como medida de prevenção.

a reação de pa e scooby #bbb22 pic.twitter.com/8Op48zXp6N — cris dias (@crisayonara) April 14, 2022

E a ligação veio mesmo



PA e Scooby vão ficar em choque quando ver Ret e L7 ao vivo https://t.co/juqy0O8Jio — rap forte (@portalrapforte) April 13, 2022