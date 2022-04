Natália recebeu uma mensagem de Neguinho da Beija-Flor - Reprodução / Globoplay

Natália recebeu uma mensagem de Neguinho da Beija-FlorReprodução / Globoplay

Publicado 13/04/2022 04:15 | Atualizado 13/04/2022 04:17

Rio – Natália Deodato foi a eliminada desta terça-feira (12) no Big Brother Brasil 22. A mineira deixou o programa com 83,3% dos votos em um paredão contra Paulo André e Gustavo Marsengo. Contudo, a tristeza da designer de unhas não durou muito tempo. Ao encontrar com Tadeu Schmidt, o apresentador revelou que Natália foi convidada pela Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis para desfilar ainda neste Carnaval.

Nat já havia comentado dentro do programa que tinha o sonho de desfilar na avenida e deu um show de samba no pé quando a escola da baixada participou de uma ação no BBB 22, chamando atenção dos carnavalescos que organizaram o convite com a produção do reality, caso a sister estivesse fora do programa a tempo de participar do desfile.

“Você foi convidada para desfilar na Beija-Flor, representando o BBB, em uma situação super especial”, explicou Tadeu ao entregar uma bandeira da agremiação para a eliminada. O apresentador também revelou em primeira mão que o Carnaval foi adiado e vai acontecer na próxima semana, para o susto de Natália.

Logo após o papo com Tadeu, Nat foi para a entrevista com Rafa Kalimann onde recebeu uma mensagem de Neguinho da Beija-Flor, que reforçou o convite da escola de samba para a designer de unhas. “A Beija-Flor está te esperando para o desfile. Está te esperando de braços abertos”, afirmou o intérprete.

Ela merece! Naty foi convidada pela Beija-Flor para representar o #BBB22 na Sapucaí este ano e recebeu a notícia diretamente do Tadeu Schmidt. A reação fofa dela toda emocionada pic.twitter.com/LZFcQ6IoOr — BCharts (@bchartsnet) April 13, 2022

Neguinho da Beija-flor reforçando o convite, vem muito ai @BeijaFlorReal pic.twitter.com/byS2zGA2dh — Natália Deodato (@nataliadeodato) April 13, 2022