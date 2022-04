As comadres conversaram com Bruno De Luca e Ana Clara no programa "BBB A Eliminação" - Reprodução / Multishow

Publicado 14/04/2022 05:23

Rio - Fora do Big Brother Brasil, Linn da Quebrada e Natália Deodato revelaram suas mágoas com os antigos colegas de confinamento nesta quarta-feira (13). As comadres conversaram com Bruno De Luca e Ana Clara no programa “BBB A Eliminação” e não pouparam Arthur Aguiar, Gustavo e Eliezer. Os brothers foram chamados de “falsos”, “tóxicos” e “pamonha” pelas sisters.

No programa dedicado as eliminadas da semana, os apresentadores pediram para elas colocarem placas na bolsa dos participantes que ainda estão no BBB 22. Algumas placas são boas, outras ruins. Linn e Nat escolheram dar as plaquinhas “explosão de amor” para a terceira comadre, Jessi. Linn disse que Eliezer era um “pamonha” e Nat disse que conviver com Gustavo foi “tóxico” para ela.

As duas eliminadas escolheram Arthur Aguiar para receber plaquinhas negativas. Natália disse que uma atitude do ator soou falsa para ela e o contemplou com a placa “nota de 3 reais”. Já Lina não fez rodeios e foi direta ao chamar o colega de profissão de “tóxico”.