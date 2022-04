Gustavo foi eliminado pela torcida de Arthur, que não estava no paredão - Reprodução / Globoplay

Publicado 20/04/2022 05:09 | Atualizado 20/04/2022 10:06

Rio – Diferente das torcidas de futebol, que transformam o jogo em uma verdadeira festa, as torcidas do Big Brother Brasil fazem o oposto: estão matando o jogo. Esse problema começou no BBB 21 e agora, no BBB 22, está se tornando um verdadeiro empecilho para o entretenimento da população brasileira fã de realities show.

Em 2020, quando o Big Brother se reinventou com a divisão de pipocas e camarotes, o reality global voltou aos holofotes das redes sociais. Celebridades possuírem algum fã-clube é algo normal e esse diferencial é levado em conta no BBB até hoje, afinal metade dos participantes já entra no jogo com uma base fiel para votar a seu favor, teoricamente. Na prática, ao entrar na casa mais vigiada do Brasil, o “status” de famoso cai por terra geralmente na segunda semana. A partir daí é jogo igualado para todo mundo. Porém é inegável que a participação de famosos no programa deu um boom na audiência. Tamanho foi o crescimento, que o BBB 21 foi o programa mais rentável da história da Rede Globo.

Contudo, esse aumento de público, principalmente junto às redes sociais, criou um monstro chamado “Fandom”, que é um termo em inglês para denominar “reino dos fãs”. Essas torcidas fenomenais, muito engajadas e dedicadas ao seu ídolo, são o maior problema dos realities atualmente. Ano passado vimos os “Cactos” da Juliette, esse ano a “Padaria” de Arthur Aguiar. Quando uma torcida chega a um patamar hegemônico como essas, o reality fica insosso.

Não desmereço as conquistas desses fãs, cada um faz com seu tempo livre o que quiser, mas fato é que pouco a pouco esse fenômeno vai matando o reality show. Não existe mais suspense nos paredões, qualquer pessoa com um celular já sabe quem será eliminado minutos após a formação da berlinda. Dirá o vencedor então, que já está pré-definido antes do programa chegar à metade. Acaba com toda a graça de acompanhar provas ou outras dinâmicas, afinal pra que criar expectativas em algo que já se sabe o resultado?

Repito: a torcida não está fazendo nada errado (exceto os tóxicos). Torcer pelo seu favorito não é errado. O erro está no formato, que precisa ser revisto para que os resultados deixem de ser determinados com tamanha brevidade.