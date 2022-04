Eli diz que sente mais falta de Eslô do que de Natália - Reprodução / Globoplay

Eli diz que sente mais falta de Eslô do que de NatáliaReprodução / Globoplay

Publicado 19/04/2022 04:27

Rio – Eliezer surpreendeu o público durante o jogo da discórdia dessa segunda-feira (18). Na dinâmica do Big Brother Brasil 22, Tadeu Schmidt aproveitou que restaram apenas homens na casa para perguntar qual das sisters eles sentem mais faltas. Eli respondeu que a colega lollipoper Eslovênia é quem lhe traz mais saudades.

Apesar de ter construído uma relação de amizade com Eslô, o brother manteve relações mais íntimas com Maria e, posteriormente com Natália, a última tendo durado várias semanas. Por isso, a escolha de Eli causou estranheza por parte do público e até mesmo com os colegas de confinamento. Após a dinâmica, Arthur Aguiar questionou a resposta do aliado: “achei que você fosse falar Natália”, disse.

Eli saiu pela tangente e respondeu que na hora entendeu que Tadeu estaria falando de saudade, sendo assim, não teria motivo para escolher Natália que saiu há poucos dias. “Ele [Tadeu] falou sobre saudade. Não estou com saudade da Natália, ela saiu há três... Cinco dias”, justificou-se.

Contudo a escolha do último dos lollipopers não convenceu o público. Nas redes sociais os internautas apontaram a falta de tato de Eliezer em não se lembrar das mulheres que estiveram com ele durante sua estadia no BBB 22 ou, apesar do jogo falar apenas sobre as sisters eliminadas, de Vyni, conforme foi apontado por parte dos fãs do reality.

Tadeu: "De qual sister você sente mais saudade?"



Eliezer: Eslovênia

Douglas Silva: Jessilane

Paulo André: Jade

Pedro Scooby: Jessilane

Gustavo: Laís

Arthur: Eslovênia#RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/1iGWwObJ0G — Big Brother Brasil (@bbb) April 19, 2022

Natalia vendo Eliezer falando pro Tadeu que de todas as meninas a que ele mais sente falta é a ESLÔ pic.twitter.com/eaTSWlgn5U — Freguesto (@freguesto) April 19, 2022

Calma lá: o Eliezer passou o programa inteiro com a Natália e ele sente mais falta da Eslovênia? — Henrique (@buliopf) April 19, 2022