BBB 22: Jessi chama PA de ‘tóxico’ e Gustavo diz que Scooby é uma ‘nota de 3 reais’ | Tá na Rede | O Dia

Gustavo e Jessi foram os últimos participantes do "BBB A Eliminação" - Reprodução / Multishow

Publicado 21/04/2022 04:56

Rio – Os últimos eliminados do Big Brother Brasil 22, Gustavo Marsengo e Jessilane Alves, ainda guardam algum rancor dos antigos colegas de confinamento. Nesta quarta-feira (20), a dupla participou do “BBB A Eliminação”, com Ana Clara e Bruno De Luca e não revelaram alguns ressentimentos com os participantes do reality.

No programa, que é dedicado aos eliminados da semana, Bruno e Ana requisitaram que Jessi e Gustavo colocassem placas para os participantes que ainda restam no BBB 22. Jessi taxou Paulo André de “tóxico” e justificou que apesar do brother ser bonito, tem atitudes de “menino birrento” e a convivência com ele era tóxica.

Gustavo surpreendeu e deu a placa “nota de 3 reais” para Pedro Scooby. O adjetivo, normalmente, é usado para dizer quando uma pessoa é falsa, Porém o curitibano explicou que usou essa expressão, pois o surfista “não existe, ele é um personagem a parte”, segundo Gustavo.

Jessi e Gustavo escolheram Eliezer como o “pamonha” da edição e também não deixaram de falar sobre Arthur Aguiar. O brother disse que a estratégia de Arthur ficar se vitimizando com tudo era “tóxica”, por isso lhe deu a plaquinha. Já a professora de biologia vê o ator como falso, pois não acredita que ele seja sempre aquela pessoa comedida do programa. Ela acredita que ele está em um personagem dentro do reality.

A Jessi falando que o PA tem atitude de menino birrento uaaar #BBB22 pic.twitter.com/ynq6QMSZSC — Central BBB • #BBB22 (@centralreality) April 21, 2022

Gustavo deu a nota de 3 reais para o @PedroScooby.



“Esse cara não existe, ele é um personagem a parte do mundo. Ele é uma das pessoas que eu sou mais grato em ter conhecido na casa. Ele trouxe uma leveza para mim, todo mundo deveria ter um pouco de scooby na cabeça.” — Gustavo Beats (@gustavo_beats) April 21, 2022

"O caçador de Lollipopers foi eliminado por um Lollipoper.."

"A gente sabe que não, né Bruno. Desde a Lina quem tá tirando é a padaria."



GUSTAVO DESTRUINDO A FIC E JOGANDO FATOS. #BBBAEliminação #BBB22 pic.twitter.com/s2mLNxICQB — Sérgio Santos (@ZAMENZA) April 21, 2022