Power Couple 6 estreou nesta segunda-feiraReprodução

Publicado 03/05/2022 04:44

Rio – Era entretenimento que estava faltando na televisão brasileira? Agora não está mais. Pelo menos é que dizem os fãs do Power Couple Brasil. O reality de casais da Record TV estreou nesta segunda-feira (02) e já no primeiro episódio recebeu louvores nas redes sociais. Aparentemente a atração estreou bem agitada, entregando a diversão que o BBB falhou em proporcionar ao público.

Antes da estreia, Rodrigo Carelli já havia soltado alguns spoilers sobre os primeiros barracos desta edição do Power Couple. O diretor deixou a entender que a nova temporada da atração iria “lavar a alma” dos fãs de reality que ficaram decepcionados com o programa concorrente, o BBB, que não conseguiu trazer uma temporada forte como as anteriores.

Para os internautas, Carelli cumpriu o prometido. Na primeira noite do Power Couple o público foi presenteado com treta por causa de toalhas, desavenças na distribuição dos quartos e uma dinâmica feita com o único propósito de gerar a discórdia entre os casais. Confira alguns comentários e vídeos da primeira grande discussão entre Matheus (Brincando com fogo) e João Haddad (De férias com o ex):

Reality da Record é diferente, você sente a atmosfera de discórdia só de ver os participantes reunidos na sala, aquela falsidade da estreia, as pessoas já implicando uma com a outra sem ter trocado uma palavra. #EstreiaPowerCouple pic.twitter.com/bU0GCa8kCD — PAN (@forumpandlr) May 3, 2022

Em 5 minutos de #EstreiaPowerCouple eu já sorri mais que em 4 meses de BBB — Ciro OBQDC (@cirohamen) May 3, 2022