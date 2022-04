Maíra Cardi revela que demitiu toda a equipe de Arthur Aguiar - Reprodução / Globoplay

Publicado 27/04/2022 05:33

Rio – Arthur Aguiar foi o grande campeão do Big Brother Brasil 22. O ator recebeu 68% dos votos na final do reality, exibida nesta terça-feira (26). O rei da padaria recebeu a oportunidade de falar com sua esposa, Maíra Cardi, no “Bate-papo BBB”, com Rafa Kalimann. A ex-BBB 9 revelou para o marido ter substituído toda a equipe inicial que o brother contratou para assessorar sua jornada no reality.

"Você foi incrível, trajetória incrível e sofremos muito aqui fora, 24h sem dormir pra te assistir", a coach começa a contar, para então interromper o raciocínio e revelar o ocorrido: “Ah! Sua equipe inteira foi despedida. Todo mundo! Sobrou da sua equipe o Pedro, a Lidiane e Claudinho. O resto eu mandei todo mundo embora”, disse para o choque de Arthur.

Contudo, Maíra tranquilizou o vencedor do BBB 22, avisando que agora “tem 50 pessoas trabalhando para você (Arthur) e que te fizeram campeão”. Arthur Aguiar só conseguiu responder com seu bordão: “Que loucura!”