Arthur Aguiar levanta ‘bandeira branca’ para Jade PiconReprodução / Multishow

Publicado 28/04/2022 00:29

Rio – A rivalidade entre Arthur Aguiar e Jade Picon, ao que parece, ficará guardada nos jardins de Curicica. O ganhador do Big Brother Brasil 22 afirmou nesta quarta-feira que não pretende guardar mágoas da adversária fora do reality. O ator também assumiu que Jade contribuiu bastante com sua ascensão ao favoritismo ao torna-lo seu inimigo.

A “bandeira branca” foi levantada durante o programa “BBB A Eliminação”, exibido no Multishow. A atração, normalmente dedicada ao eliminado da semana, desta vez reuniu todos os participantes do BBB 22 (com exceção de Rodrigo) para um bate-papo sobre os melhores momentos da edição. Após rever as cenas de antagonismo entre os dois, o ator afirmou que não pretende manter nenhum rancor.

“Para mim o jogo acabou, tudo morreu no jogo, não tem porque ficar levando, não sou de ficar guardando nada”, assegurou Arthur. “Senti que uma bandeira branca foi levantada”, interpelou o apresentador Bruno De Luca, dando a deixa para Jade Picon. “Não gente, duas [bandeiras], com certeza”, afirmou a influenciadora.