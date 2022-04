Paulo Vieira e Dani Calabresa alfinetam A Fazenda e robôs de votação - Reprodução / Globoplay

Paulo Vieira e Dani Calabresa alfinetam A Fazenda e robôs de votaçãoReprodução / Globoplay

Publicado 27/04/2022 05:36

Rio – Paulo Vieira e Dani Calabresa deram as caras dentro da casa mais vigiada do país. A dupla de humoristas participou da final do Big Brother Brasil 22 nesta terça-feira (26) e não poupou ninguém do seu humor ácido. Sem mencionar nomes, eles alfinetaram “o outro reality, que tem cheiro de curral” e os robôs de votação, que foram assunto nas redes sociais nos últimos dias.

Longe do “CAT BBB” e do “Big Terapia”, seus quadros semanais, Dani e Paulo estavam, dessa vez, dentro da casa do BBB fazendo um tour pelos cômodos vazios enquanto conversavam. Para o goiano a casa estava com mau cheiro, porém Calabresa retruca que há locais piores: “Esse é o cheiro do programa, é melhor do que o outro reality, que tem cheiro de Lhama, curral”, cutuca Dani. Paulo, que já trabalhou na emissora Record TV, “defende” o antigo empregador: “Tu não fala da minha ex assim! E outra coisa, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Vacilou na Globo, tu cai lá”, brincou o humorista.

O anfitrião do “Big Terapia” ainda debochou do destino que o vencedor daria para o prêmio de R$ 1,5 milhão. “Eles estão preocupados em ganhar um milhão e meio... Se bem que esse ano só tem famoso, um milhão e meio não faz nem cócegas, esse ano vai ser tudo para pagar clareamento (dental) e robôs”, alfinetou Paulo.

Nas redes sociais, os fãs do programa interpretaram como uma indireta para os ADMs de Arthur Aguiar, pois a torcida do ator recebeu várias acusações de estar fraudando as votações do BBB com robôs .

