Paulo André se emociona ao ver o filho após sair do reality - Reprodução / Globoplay

Publicado 27/04/2022 05:37

Rio – Paulo André foi o segundo colocado no Big Brother Brasil 22. O atleta recebeu 29% dos votos na final do reality, exibida nesta terça-feira (26). PA teve a oportunidade de entrar em contato com a família após três meses sem vê-los e não conteve as lágrimas ao ver seu filho, o “Peazinho”, após 100 dias de confinamento.

No “Rede BBB”, com Rafa Kalimann, o vice-campeão foi surpreendido por uma chamada de vídeo com sua família no Espirito Santo, além dos pais, do irmão e de amigos da família, Paulo André conseguiu rever seu filho. PA não aguentou a emoção e caiu no choro logo no primeiro contato, após se recompor pediu para ver o filho que não deixou mais de sair da tela e da boca do corredor.

PA também se assustou com o número de seguidores que conseguiu atingir graças ao reality. O brother tinha cerca de 80 mil seguidores em janeiro e agora conta com quase oito milhões de pessoas adicionadas em suas redes sociais.

Aqui a continuação, nos emocionamos junto. O Peazinho mais apaixonante do que nunca. #RedeBBB #TeamPA pic.twitter.com/4X3YOvyYqz — Paulo André (@iampauloandre) April 27, 2022