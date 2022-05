Matheus Pires - Reprodução / TV Globo

Publicado 11/05/2022 04:32 | Atualizado 11/05/2022 07:26

Rio – Matheus Pires tem se destacado entre os fãs de No Limite por conta de suas histórias mirabolantes para tentar manipular os participantes de sua equipe. No episódio desta terça-feira (10), o pedagogo revelou um trauma de infância por ter sofrido gordofobia. Porém, os internautas que assistem o reality tiveram dificuldade de acreditar nas palavras do membro da Tribo Sol.

“Eu estava muito triste de sair, porque não pude compartilhar uma coisa com vocês”, iniciou Matheus durante o almoço da Tribo e seguiu: “Eu tive uma infância muito gordofóbica. Meus pais eram muito gordofóbicos comigo. Eles diziam que eu tinha poucos amigos porque eu era gordo”, desabafou.

Pires revelou que por conta desse trauma ficou viciado em fazer procedimentos estéticos, até um dar errado e causar um problema na vida do pedagogo. “Eu tinha o sonho de colocar prótese no peito. Coloquei, fiquei lindo, não botava blusa para nada. Depois de seis semanas, uma prótese acordou muito inchada e tive que tirar. Se eu já me achava feio antes, imagina com um peito”, contou.

Por fim, o diretor pedagógico afirma que hoje está bem consigo mesmo e que aprendeu a aceitar a si próprio do jeito que é. “A gente tem que amar os nossos corpos, a gente não pode se mutilar, se machucar para chegar a um ideal que é muito mais dos outros do que nosso”, concluiu Pires.

Nas redes sociais, os internautas duvidaram da veracidade da história contada por Matheus, justificando que isso poderia fazer parte do “personagem” que ele usa como sua estratégia de jogo. Contudo, o perfil oficial do sobrevivente e o marido do rapaz vieram a público atestar a história como verdadeira.

Pires compartilhando um pouco da sua história de infância #TeamPires #NoLimite pic.twitter.com/AccrKD7GJm — Matheus Pires (@matheuscampires) May 11, 2022

O relato do Matheus me comoveu, mas agora to na dúvida se é verdade ou fic dele #NoLimite pic.twitter.com/K01zPMj5lv — Central Reality (@centralreality) May 11, 2022

Pires já metendo a cartada história triste do Geraldo Luiz pro time dele! Uma máquina de entretenimento #NoLimite — DISTRIBUIDOR e GERADOR DE MEMES (@matheuslaneri) May 11, 2022

eu não consigo acreditar em nada do que sai da boca do pires… dito isso eu estou torcendo por ele #NoLimite — matheus (@whomath) May 11, 2022